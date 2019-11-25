Повысится ли стоимость проезда в Барнауле в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-25T11:42:06+03:00

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Цены на проезд в Барнауле, как правило, повышают раз в 1,5 - 2 года. В начале 2019-го стоимость уже увеличивалась. Логично предположить, что следующая индексация произойдет в 2020-м. Стоит ли ожидать очередного повышения?

Как сообщает «Политсибру», заявления от перевозчиков в горадминистрацию пока не поступало. И, по словам исполнительного директора Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николая Долженко, это не планируется как минимум до нового года, а скорее всего, до нового мэра (его назначение ожидается в феврале 2020 г.)

Что касается желаемых цен, то Долженко пояснил, что с прошлого раза расчеты не изменились. Напомним, в начале 2019 года стоимость проезда в автобусах выросла с 20 до 23 рублей, тогда как перевозчики указывали минимум 37 рублей.

По словам перевозчика Олега Бесчастных (маршрут №41), повышения цен в маршрутках не стоит ждать раньше декабря 2020 года. Это связано с тем, что у двух перевозчиков с горадминистрацией заключен договор о работе по регулируемым тарифам. Остальные могут повысить стоимость, но на практике это оттолкнет пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU