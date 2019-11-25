В МЧС предупредили о сильном похолодании

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-25T11:24:55+03:00

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В декабре в Алтайском крае прогнозируют сильные морозы. Из-за этого сотрудники МЧС предупреждают жителей региона о возникновении чрезвычайных ситуаций во время холодов.

Так по прогнозам синоптиков в первую и третью пятидневку декабря в регионе ожидается до минус 35 градусов. Также к концу месяца столбик термометра опустится до минус 30. В последнем месяце года прогнозируют снегопады, гололед и сильный ветер.

Поэтому в региональном ГУ МЧС России водителей призывают заранее планировать дальние поездки и быть аккуратными на дорогах. Выбирать безопасную скорость, так как гололед может спровоцировать повышенное количество ДТП.

К тому же, жителей Алтайского края предупреждают о возможных ЧП во время подготовки и празднования Нового года. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют аккуратнее пользоваться пиротехнической техникой из-за риска возникновения пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU