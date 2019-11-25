Бабушка-инвестор из Барнаула спустила за выходные 1,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-25T10:10:59+03:00

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Начитавшая Роберта Киосаки и прочих создателей «Думай и богатей» 62-летняя жительница Алтайского края лишилась 1,6 млн рублей. Все дело в том, что пенсионерка нашла в сети сайт с обещанием невероятно высокого дохода от инвестиций.

Она открыла «счет» в одной из таких компаний, потом догадавшись вбить название конторы в сети, жительница поняла, что денег ей своих не видать. После этого с ней связались люди, которые якобы занимаются возвращением отнятыми мошенниками денег. Пенсионерка повелась на развод, бегала по банкам, оформляла кредитные карты, которые оказывались в итоге заблокированными.

- По наставлению жуликов она ходила в банки и оформляла кредитки, с которых мошенники с помощью удалённого доступа к её компьютеру переводили деньги на различные счета и совершая покупки, параллельно рассказывая мадам, что вот надо немного потерпеть и грандиозные финансовые лавины хлынут в её жизнь, - пишет паблик «Unusual Crimes Barnaul».

Все кончилось тем, что мадам с огромными кредитами пришла в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU