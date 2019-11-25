В Бийске оглашают приговор по делу ФНПЦ «Алтай»

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-25T08:32:06+03:00

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В Бийском городском суде начали выносить приговор по делу о растрате средств ФНПЦ «Алтай». Об этом сообщает «Бийский рабочий».

По уголовному делу проходят трое обвиняемых. Один из них бывший гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков, который умер в 2016 году. Ему вменяют присвоение денежных средств организованной группой в особо крупном размере. Еще двое его значатся как пособники. Это Ирина Теплова, депутат АКЗС и директор научно-производственного концерна «Алтай», которая при Жаркове возглавляла администрацию предприятия и Андрей Литвинов, первый заместитель гендиректора, главный конструктор и зять Александра Жаркова.

По версии следствия, обвиняемые разработали план вывода средств Минобороны из ФНПЦ «Алтай». Фактические работы, которые и так были обязаны выполнять сотрудники, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых и были Теплова и Литвинов. По этой схеме им удалось вывести более 100 млн рублей.

"Депутат АКЗС Ирина Теплова идёт на оглашение приговора" (новости, 25.11.2019).

Дело было передано в суд еще весной 2018 года. Обвиняемая Ирина Теплова пришла на оглашение приговора без сумки с вещами, которую обычно собирают, если предполагают помещение в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU