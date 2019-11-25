2019-11-25T05:03:48+03:00
Общество

Площадь Свободы закроют для транспорта

Из-за этого изменится схема движения автобусов
Анна СЕМИНА
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В Барнауле 28 ноября на несколько часов закроют для транспорта площадь Свободы.

Это связано с проведением открытого гарнизонного развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка. По данным пресс-центра администрации города, ограничения продлятся с 14.30 до 16.30.

- В частности движение транспорта будет закрыто по проспекту Социалистическому, от улицы Пушкина до Ползунова, - поясняют в администрации.

На два часа изменится схема движения общественного транспорта.

Так автобусные маршруты №17 и 73 будут завершать рейс разворотом на перекрестке улицы Ползунова и проспекта Красноармейского, а далее на площадь Спартака. Автобус №55 с Горы поедет на Ползунова. Маршруты №109, 109оп: …пр. Ленина – ул.Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул.Гоголя – пр. Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршрутам.

Маршруты №57 и 60 пойдут по следующим схемам: ЛДП «Спартак-2» – ул.Большая Олонская – пр.Социалистический – ул.Ползунова – пр.Красноармейский, далее – по маршрутам.

Автобус №20 при движении от площади Спартака захватит участок проспекта Красноармейского (до Гоголя), а затем через Ползунова уйдет на проспект Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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