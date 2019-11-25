«АлтайБаскет» проиграл в повторном матче с «Иркутом»

СЕГОДНЯ 04:51 2019-11-25T04:51:22+03:00

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В воскресенье, 24 ноября, барнаульская команда «АлтайБаскет» принимала на своем паркете БК «Иркут». Это был повторный поединок, в котором наши ребята уступили.

Причем гости проявили настырность уже на первых минутах встречи. После стартовой четверти на табло уже был впечатляющий счет – 12:22. А вот следом спад произошел уже у «Иркута». В середине второго игрового отрезка подопечные Бориса Соколовского уже вырвались вперед, но все же изначальная разница дала о себе знать и на большой перерыв «баскетовцы» ушли с преимуществом всего в три очка.

Игра не пошла у «АлтайБаскета» в третьей четверти. На паркете вновь появилась стартовая пятерка и все пошло крахом. Наши же совершенно ничего не могли предпринять. Такие «качели» продолжались до самого конца встречи и барнаульцам совсем немного не хватило до победы – 60:69.

Следующие матчи «АлтайБаскета» состоятся 30 ноября и 1 декабря на домашней арене. Соперником выступит команда «Локомотив-Кубань-ЦОП» из Краснодара.

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ИСТОЧНИК KP.RU