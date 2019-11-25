2019-11-25T04:51:22+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» проиграл в повторном матче с «Иркутом»

Встреча завершилась со счетом 60:69
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 ноября, барнаульская команда «АлтайБаскет» принимала на своем паркете БК «Иркут». Это был повторный поединок, в котором наши ребята уступили.

Причем гости проявили настырность уже на первых минутах встречи. После стартовой четверти на табло уже был впечатляющий счет – 12:22. А вот следом спад произошел уже у «Иркута». В середине второго игрового отрезка подопечные Бориса Соколовского уже вырвались вперед, но все же изначальная разница дала о себе знать и на большой перерыв «баскетовцы» ушли с преимуществом всего в три очка.

Игра не пошла у «АлтайБаскета» в третьей четверти. На паркете вновь появилась стартовая пятерка и все пошло крахом. Наши же совершенно ничего не могли предпринять. Такие «качели» продолжались до самого конца встречи и барнаульцам совсем немного не хватило до победы – 60:69.

Следующие матчи «АлтайБаскета» состоятся 30 ноября и 1 декабря на домашней арене. Соперником выступит команда «Локомотив-Кубань-ЦОП» из Краснодара.

6+

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаулец совершил глупую кражу и сел в колонию
Площадь Свободы закроют для транспорта
Лихача на рейсовом автобусе засняли в Бийске
Модель из Барнаула выступит в финале главного модельного конкурса в мире
В Белокурихе зарегистрировали винокурню и дом знахарки
Алтайские бойцы начали тренироваться в обновленной спортшколе
Стала известна дата открытия горнолыжного сезона на Мишиной горе в Белокурихе
Барнаульцы в очередной раз пожаловались на работу общественного транспорта
«АлтайБаскет» на домашней арене победил «Иркут»
В Бийске участники местного сообщества кружили хороводы вокруг патруля ДПС
В ближайшие дни в Яровое доставят уголь
Женщина поплатилась жизнью из-за тяги к алкоголю
В Бийске задержали молодого насильника
В Москве пропал фотограф из Барнаула
Трактор и легковушка столкнулись в центре Барнаула
Более 18 тысяч елочек заготовят к Новому году на Алтае
Здание с зимним садом и деревьями на крыше может появиться в центре Барнаула
Рубцовских депутатов не пустили в тубдиспансер
Выходные в Алтайском крае будут морозными
В Барнауле похоронили врача, который умер на работе