2019-11-25T04:29:30+03:00
Общество

Лихача на рейсовом автобусе засняли в Бийске

Водитель автобуса по встречке объезжал затор
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Водитель рейсового автобуса, который нарушает правила дорожного движения, засняли в Бийске.

Ролик появился на странице сообщества «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» в социальной сети «ВКонтакте». Его автором является водитель, ехавших со стороны Зеленого Клина в сторону вокзала. Судя по знакам дорожного движения, здесь действует знак «Обгон запрещен».

Тем не менее, как пишет «Бийский рабочий», водителя пассажиркого «ПАЗика» этот факт не смутил и он без зазрения совести выехал на встречку. К счастью в конкретном случае аварийной ситуации удалось избежать.

А вот в сети мнения комментаторов разделились: одни категорически против того, что сделал водитель автобуса и не стоило объезжать пробку по встречке, а другие даже находят оправдания.

- Они спорят, есть ли на этом участке знак, запрещающий обгон, или там только скорость ограничена, словно забывая, что на этом участке водитель при обгоне видит только маленький участок дороги, круто забирающей вправо... – пишет источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаулец совершил глупую кражу и сел в колонию
Площадь Свободы закроют для транспорта
«АлтайБаскет» проиграл в повторном матче с «Иркутом»
Модель из Барнаула выступит в финале главного модельного конкурса в мире
В Белокурихе зарегистрировали винокурню и дом знахарки
Алтайские бойцы начали тренироваться в обновленной спортшколе
Стала известна дата открытия горнолыжного сезона на Мишиной горе в Белокурихе
Барнаульцы в очередной раз пожаловались на работу общественного транспорта
«АлтайБаскет» на домашней арене победил «Иркут»
В Бийске участники местного сообщества кружили хороводы вокруг патруля ДПС
В ближайшие дни в Яровое доставят уголь
Женщина поплатилась жизнью из-за тяги к алкоголю
В Бийске задержали молодого насильника
В Москве пропал фотограф из Барнаула
Трактор и легковушка столкнулись в центре Барнаула
Более 18 тысяч елочек заготовят к Новому году на Алтае
Здание с зимним садом и деревьями на крыше может появиться в центре Барнаула
Рубцовских депутатов не пустили в тубдиспансер
Выходные в Алтайском крае будут морозными
В Барнауле похоронили врача, который умер на работе