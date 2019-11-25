Лихача на рейсовом автобусе засняли в Бийске

СЕГОДНЯ 04:29 2019-11-25T04:29:30+03:00

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Водитель рейсового автобуса, который нарушает правила дорожного движения, засняли в Бийске.

Ролик появился на странице сообщества «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» в социальной сети «ВКонтакте». Его автором является водитель, ехавших со стороны Зеленого Клина в сторону вокзала. Судя по знакам дорожного движения, здесь действует знак «Обгон запрещен».

Тем не менее, как пишет «Бийский рабочий», водителя пассажиркого «ПАЗика» этот факт не смутил и он без зазрения совести выехал на встречку. К счастью в конкретном случае аварийной ситуации удалось избежать.

А вот в сети мнения комментаторов разделились: одни категорически против того, что сделал водитель автобуса и не стоило объезжать пробку по встречке, а другие даже находят оправдания.

- Они спорят, есть ли на этом участке знак, запрещающий обгон, или там только скорость ограничена, словно забывая, что на этом участке водитель при обгоне видит только маленький участок дороги, круто забирающей вправо... – пишет источник.

ИСТОЧНИК KP.RU