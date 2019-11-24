2019-11-24T16:54:23+03:00
Woman

Модель из Барнаула выступит в финале главного модельного конкурса в мире

Лиза Катаева попала в призы конкурса в Китае
БОРЗОВ Денис
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Лиза Катаева. Фото: Инстаграм моделиЛиза Катаева. Фото: Инстаграм модели
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Модель из Алтайского края попала в топ-5 красоток на конкурсе Miss Model of the World в Китае. Теперь она выступит в финале мирового конкурса моделей. К слову, она выиграла номинацию Best in Talent.

«Наша Лиза Катаева впервые за всю историю конкурса заняла номинацию 3 – вице-мисс и выиграла один из главных дополнительных конкурсов – Мисс талант! Когда мне сегодня ночью позвонили из Москвы, я долго не могла уснуть, вспоминая, как мы отправляли Лизу, желая ей победу всем агентством, как искали национальный костюм, – поделилась эмоциями в Facebook представитель барнаульского модельного агентства Татьяна Баева.

Теперь в планах девушки различные конференции, фотосессии и шоу. Кстати, она выступала на конкурсе в интересном дизайнерском платье, украшенным кружевом, расшитом бисером и стразами. Ее облик поразил судей и зрителей. Также Лиза Катаева красовалась в оригинальной шуба из меха енота, песца и кролика.

Примечательно, что девушка помимо моделинга занимается спортом, берет призовые места в соревнованиях по спортивной аэробике, и обучается в АлтГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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