2019-11-24T14:17:56+03:00
Общество

В Белокурихе зарегистрировали винокурню и дом знахарки

Все эти объекты открыты для посещения
БОРЗОВ Денис
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Музейный объект. Фото: Алтайский портал недвижимостиМузейный объект. Фото: Алтайский портал недвижимости
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В курортной зоне «Белокуриха-2» в комплексе «Андреевская слобода» открыты для посещения «Дом знахарки», «Винокурня» и «Хлебный амбар». Все эти заведения - музейные мини-павильоныи, где посетители могут увидеть быт 19 века.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, около территории туристического комплекса «Сибирское подворье» государство оформило права собственности зданий на «Дом охотника-2», входящий в комплекс «Ранчо Простоквашино».

Ранее эти заведения не считались недвижимостью. Теперь объекты недвижимости также, как и все здания и сооружения, подлежат обязательной государственной регистрации, сообщает пресс-служба Росреестра по Алтайскому краю .

Справка: Белокуриха-2 - строящийся туристический курорт, масштабный проект государственно-частного взаимодействия, расположен на высоте 800 метров над уровнем моря в 5 км на юго-запад от курорта Белокуриха в предгорьях Горного Алтая. Сибирское подворье - алтайский туристско-развлекательный комплекс. На территории более 100 гектар расположились: ипподром, автодром, три водоема, конеферма, мини-зоопарк, два музея, выставочный комплекс и многое другое.

Винокурня. Фото: Алтайский портал недвижимости

Винокурня. Фото: Алтайский портал недвижимости

ИСТОЧНИК KP.RU

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