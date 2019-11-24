Алтайские бойцы начали тренироваться в обновленной спортшколе

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-24T12:38:03+03:00

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В Алтайском крае заработала спортшкола после ремонта. В заведении «Алтайский ринг» завершен ремонт кровли и фасада. Теперь ее воспитанники начали тренироваться в обновленном здании.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 148 спортсменов теперь могут заниматься в спортшколе.

-В 2019 году мы получили адресную финансовую помощь и приступили к долгожданному ремонту. В тендере на проведение работ участвовало 18 организаций, и конкуренция между ними привела к снижению его суммы. Но сэкономленные средства нам пригодились, мы вложили эти деньги в дополнительное утепление фасада и благоустройство территории. Кроме того, мы сделали ремонт в бассейне и установили там насос и систему очистки воды. Надо отдать должное строителям, они уложились в плановые сроки, - сообщил директор спортшколы Дмитрий Морозов.

К слову, боксеры «Алтайского ринга» часто попадают в призы на уровне Сибирского федерального округа и на всероссийской арене. Алтайские бойцы становились победителями и призерами первенства мира и Европы, международных соревнований, чемпионата и первенства России, всероссийских соревнований, летних Спартакиад России по боксу, чемпионатов и первенств Сибирского федерального округа и Алтайского края.

В начале декабря в Королёве будет проходить турнир «Олимпийские надежды», туда отправится команда из пяти наших спортсменок - девушки 15 - 16 лет и юниорки 17 - 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU