Стала известна дата открытия горнолыжного сезона на Мишиной горе в Белокурихе

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-24T11:11:20+03:00

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Новый сезон катания на Алтае начнется совсем скоро. Как сообщили в сообществе сети санаториев «Курорт Белокуриха», дата открытия нового сезона на горнолыжном курорте «Мишина гора» в «Белокурихе-2» назначена на 30 ноября. Уже в следующую субботу место отдыха сможет принять первых посетителей для спуска с вершин.

Приятным бонусом для гостей станет открытие «новых объектов», однако информацию о них организаторы пока решили придержать, чтобы создать сюрприз для всех в день открытия.

Стало известно, что в праздничный день на курорте кроме бугельного подъемника начнет работать тюбинговая трасса, а также стартует прокат спортивного инвентаря. Помимо прочего, для удобства посетителей откроется большая парковка и кафе с блинами.

Старт мероприятия намечен на 12.00.

Справка КП

Тюбинговая трасса - это еще один спортивный объект на «Белокурихе-2». Длина трассы - 240 метров, в Алтайском крае подобных тюбинговых трасс – с поворотами, уклонами, и при этом такой значительной длины, еще не было. Установлен «бэби-лифт».

ИСТОЧНИК KP.RU