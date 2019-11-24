«АлтайБаскет» на домашней арене победил «Иркут»

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-24T08:42:51+03:00

Уже 24 ноября, в воскресенье, баскетболисты повторно сыграют с принципиальным соперником

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«АлтайБаскет» в эти выходные играет со своим принципиальным соперником. Мало того, что «Иркут» всего в нескольких очках от нашей команды, так еще и не утихли разговоры об уходе тренера Евгения Горева.

Зарядившись энергией, гости начали матч хорошо, и несколько раз имели 10-очковый отрыв. Барнаульская команда плохо реализовывала штрафные и трехочковые. Но после двух четвертей игра преобразилась.

Как сообщает Министерство спорта Алтайского края, в третьей десятиминутке хозяева всеми силами пошли в атаку. При счете 38:35 в нашу пользу стало понятно, что гостям нужно что-то менять. Евгений Горев взять тайм-аут, после чего гости ненадолго вырвались вперед. Вновь забрать лидерство помогли два четких трёхочковых броска Валентина Назарова - 50:46.

В четвертой четверти включился в атаку Артём Кузьмин, который за минуту забил 6 очков. Далее рывок сотворил именинник Василий Рыженко, набравший пять очков подряд - 73:61. Иркутяне боролись, но «АлтайБаскет» сохранил двухзначный отрыв. Итоговый счет — 80:68.

Стоит отметить танцевальный баттл маскотов - представителя «АлтайБаскета» Волка Ди и Кота Феликса, приехавшего со своей командой из Иркутска. Оба показали себя с лучшей стороны и впечатлили болельщиков.

Самыми результативными игроками «АлтайБаскета» стали Злобин (17 + 4 перехвата), Назаров (12), Рыженко (11 + 12 подборов), Кузьмин (11).

Уже в воскресенье, 24 ноября состоится повторный матч. Начало - в 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU