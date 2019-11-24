«АлтайБаскет» на домашней арене победил «Иркут»
«АлтайБаскет» в эти выходные играет со своим принципиальным соперником. Мало того, что «Иркут» всего в нескольких очках от нашей команды, так еще и не утихли разговоры об уходе тренера Евгения Горева.
Зарядившись энергией, гости начали матч хорошо, и несколько раз имели 10-очковый отрыв. Барнаульская команда плохо реализовывала штрафные и трехочковые. Но после двух четвертей игра преобразилась.
Как сообщает Министерство спорта Алтайского края, в третьей десятиминутке хозяева всеми силами пошли в атаку. При счете 38:35 в нашу пользу стало понятно, что гостям нужно что-то менять. Евгений Горев взять тайм-аут, после чего гости ненадолго вырвались вперед. Вновь забрать лидерство помогли два четких трёхочковых броска Валентина Назарова - 50:46.
В четвертой четверти включился в атаку Артём Кузьмин, который за минуту забил 6 очков. Далее рывок сотворил именинник Василий Рыженко, набравший пять очков подряд - 73:61. Иркутяне боролись, но «АлтайБаскет» сохранил двухзначный отрыв. Итоговый счет — 80:68.
Стоит отметить танцевальный баттл маскотов - представителя «АлтайБаскета» Волка Ди и Кота Феликса, приехавшего со своей командой из Иркутска. Оба показали себя с лучшей стороны и впечатлили болельщиков.
Самыми результативными игроками «АлтайБаскета» стали Злобин (17 + 4 перехвата), Назаров (12), Рыженко (11 + 12 подборов), Кузьмин (11).
Уже в воскресенье, 24 ноября состоится повторный матч. Начало - в 17 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU