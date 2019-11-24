2019-11-24T07:07:58+03:00
Общество

В Бийске участники местного сообщества кружили хороводы вокруг патруля ДТП

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: скриншот из соцсетейФото: скриншот из соцсетей
Изменить размер текста:

Компания автомобилистов в наукограде решила поводить хороводы вокруг автомобиля сотрудников ДПС.

Необычная акция случилась в ночь на воскресенье, 24 ноября. Как стало известно, таким образом жители Бийска решили отметить день рождения одного из местных сообществ в соцсетях.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Бийск», сотрудники полиции приехали к зданию гипермаркета, где горожане собрались изначально, чтобы проконтролировать происходящее, однако все пошло не по плану.

По словам очевидцев, патруль вместе с другими автомобилями начал дрифтить у фонарных столбов, а потом стал объектом притяжения горожан. Также сообщается, что бийчане пели песни и с упоением кружились вокруг авто, чему сотрудники ДТП не препятствовали. Ждет ли правоохранителей выговор за подобные действия, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24