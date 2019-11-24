В Бийске участники местного сообщества кружили хороводы вокруг патруля ДТП

СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-24T07:07:58+03:00

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Компания автомобилистов в наукограде решила поводить хороводы вокруг автомобиля сотрудников ДПС.

Необычная акция случилась в ночь на воскресенье, 24 ноября. Как стало известно, таким образом жители Бийска решили отметить день рождения одного из местных сообществ в соцсетях.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Бийск», сотрудники полиции приехали к зданию гипермаркета, где горожане собрались изначально, чтобы проконтролировать происходящее, однако все пошло не по плану.

По словам очевидцев, патруль вместе с другими автомобилями начал дрифтить у фонарных столбов, а потом стал объектом притяжения горожан. Также сообщается, что бийчане пели песни и с упоением кружились вокруг авто, чему сотрудники ДТП не препятствовали. Ждет ли правоохранителей выговор за подобные действия, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU