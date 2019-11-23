В ближайшие дни в Яровое доставят уголь

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-23T15:35:44+03:00

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Власти Алтайского края пообещали к утру понедельника, 25 ноября, доставить в замерзающий город Яровое десять вагонов угля.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, об этом сообщил министр промышленности и энергетики края Александр Климин. В эти дни он находится в Яровом. Причем по его словам сначала в город доставят десять вагонов, а вслед туда направят еще 90.

- Этого объема - порядка шести тысяч тонн - хватит для того, чтобы обеспечить нормативный запас топлива, который необходимо иметь на станции. Это первоначальные мероприятия, по которым принято решение. Далее будут налажены поставки в текущем режиме, чтобы обеспечить стабильную работу станции, - сообщил Александр Климин.

Также следует наладить работу на самой ТЭЦ: наладить котлы, обеспечить ее необходимым объемом мазута, комплектующими, нормализовать условия труда и зарплату сотрудников.

- Эти вопросы также не останутся без внимания, - подчеркнул министр.

ИСТОЧНИК KP.RU