В Бийске задержали молодого насильника

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-23T11:21:17+03:00

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В городе Бийске завершено расследование уголовного дела возбужденного после изнасилования. На скамью подсудимых попадет 24-летний местный житель.

Как установило следствие, в один из августовских дней, ранним утром, молодой мужчина встретил на улице идущую на работу 51-летнюю женщину. Гонимый алкоголем, он подошел к ней, убедился, что рядом никого нет, и под угрозами избил ее, а затем изнасиловал.

Задержали злоумышленника спустя несколько дней. Как выяснилось, молодой человек нигде не работал, не имел постоянного места жительства и частенько выпивал. Против него завели уголовное дело по статье «Изнасилование». На стадии предварительного следствия свою вину он так и не признал. Это сделали за него судебные экспертизы.

- Уголовное дело с утвержденным исполняющим обязанности прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU