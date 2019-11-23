2019-11-23T06:30:14+03:00
Общество

Здание с зимним садом и деревьями на крыше может появиться в центре Барнаула

АлтГУ немного переработал предыдущий проект учебного корпуса
Анна СЕМИНА
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Новый корпус АлтГУ (фото: Алтайский портал недвижимости)Новый корпус АлтГУ (фото: Алтайский портал недвижимости)Фото: скриншот сайта
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В самом центре Барнаула, на площади Сахарова, хотят построить здание с зимним садом и деревьями на крыше.

Это лишь малая компенсация, которую может предложить застройщик, взамен зеленой зоны, которой он лишит горожан. Дело в том, что это здание – это корпус АлтГУ. Накануне руководство на встрече с общественниками, архитекторами и экологами озвучило именно такие планы.

Этот спор длится уже несколько лет. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», еще в 2017 году был представлен эскиз 8-этажного здания с трехуровневой подземной парковкой, лифтом, кафе, концертным и конференц-залом. Располагалось оно в сквере рядом с корпусом на Димитрова, 66. Новый проект занимает лишь часть этой территории.

Так как данный участок принадлежит вузу и разрешения на строительство ему не требуется, есть другая проблема – согласовать сам проект, но пока он не особо впечатляет другие заинтересованные стороны.

По новым данным на строительство корпуса потребуется около 1,5 млрд рублей и три года времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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