Рубцовских депутатов не пустили в тубдиспансер

СЕГОДНЯ 06:00 2019-11-23T06:00:00+03:00

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Рубцовских депутатов накануне, 22 ноября, не пустили на порог туберкулезной больницы села Лебяжье Егорьевского района, куда должны перевести больных из круглосуточного стационара.

Однако избранников народа не пустили в больницу. Ее сотрудники объяснили действия тем, что региональный Минздрав приказал не пускать гостей. Депутаты обратились с заявлением в полицию, сообщает «Банкфакс».

- Мы такого не ожидали... Приехали в соответствии с принятым на сессии 21 ноября постановлением о создании рабочей группы, хотели осмотреть больницу. С нами замглавы администрации Рубцовска по социальным вопросам Алексей Мищерин. Мы видим, что люди внутри ходят, но двери закрыты, нам было сказано: решайте через министерство, как сюда попасть. В итоге мы просто ходили вокруг корпусов. Это беспардонно, люди стояли на морозе. Из больницы не смогли даже кого-то прислать, чтобы с нами поговорить, - прокомментировал ситуацию депутат горсовета Владимир Белкин.

С делегатами не стало общаться даже руководство клиники. При этом, по словам депутатов, они не собирались ходить по палатам и тревожить пациентов. Около часа они просто бродили вокруг здания. В какой-то момент к окну подошла сотрудница клиники и сказала, что главврача нет, а без разрешения минздрава она никого не пустит. После этого рубцовские гости были вынуждены обратиться в полицию, а после вернулись в город.

ИСТОЧНИК KP.RU