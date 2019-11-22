Маленькому Демиду нужна помощь, чтобы побороть рак мозга

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-22T11:39:39+03:00

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У пятилетнего барнаульца Демида - страшный диагноз - рак ствола головного мозга. В России мальчик прошел первый и единственный этап лечения – лучевую терапию. От операции медики отказались, признав ситуацию безнадежной.

- Однако нас согласился прооперировать доктор Мустафа Кемаль из Турции, - сообщила мама Демида Ангелина Марченок. - Убрали больше 90%! Но один кусочек было невозможно удалить, и его придется добивать другими методами.

angelinamarchenko88 Друзья, помощники наши! Может не каждый смотрит сториз...А у нас новое достижение и радость, Демидке разрешили один раз в день давать настоящую еду в виде пюре через ротик!!! Но зонд пока остаётся, организм постепенно возвращают к нормальной еде.

Всего на операцию в Турции потребовалось 2,8 млн рублей. Ее сделали в октябре, а после назначили лечение - шесть блоков химиотерапии и таргетную терапию. Первый блок удалось оплатить оставшимися после операции деньгами, пишет АиФ-Алтай. На остальное денег, увы, не хватает.

«Теперь только на таргетную терапию потребуется около 800 тысяч рублей. К тому же придётся снимать жилье, так как мы вынуждены оставаться в Стамбуле из-за контроля состояния Демидки, и нам очень невыгодно летать туда и обратно. Я не работаю, пришлось взять год без содержания зарплаты. Все, что у нас есть - Демидкина пенсия», - отметила Ангелина.

Всего требуется 20 тыс. долларов, или чуть больше 1,2 млн рублей. Все реквизиты можно найти в профиле Ангелины в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU