Маленькому Демиду нужна помощь, чтобы побороть рак мозга
У пятилетнего барнаульца Демида - страшный диагноз - рак ствола головного мозга. В России мальчик прошел первый и единственный этап лечения – лучевую терапию. От операции медики отказались, признав ситуацию безнадежной.
- Однако нас согласился прооперировать доктор Мустафа Кемаль из Турции, - сообщила мама Демида Ангелина Марченок. - Убрали больше 90%! Но один кусочек было невозможно удалить, и его придется добивать другими методами.
Всего на операцию в Турции потребовалось 2,8 млн рублей. Ее сделали в октябре, а после назначили лечение - шесть блоков химиотерапии и таргетную терапию. Первый блок удалось оплатить оставшимися после операции деньгами, пишет АиФ-Алтай. На остальное денег, увы, не хватает.
«Теперь только на таргетную терапию потребуется около 800 тысяч рублей. К тому же придётся снимать жилье, так как мы вынуждены оставаться в Стамбуле из-за контроля состояния Демидки, и нам очень невыгодно летать туда и обратно. Я не работаю, пришлось взять год без содержания зарплаты. Все, что у нас есть - Демидкина пенсия», - отметила Ангелина.
Всего требуется 20 тыс. долларов, или чуть больше 1,2 млн рублей. Все реквизиты можно найти в профиле Ангелины в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU