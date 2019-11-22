Повреждение на теплосети произошло в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-22T09:17:59+03:00

Его обещают устранить к 16 часам

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 ноября, в Барнауле на улице Горно-Алтайской произошло повреждение тепловой сети.

Как сообщают в пресс-службе администрации Барнаула, повреждение произошло на внутриквартальной тепловой сети диаметров 159 миллиметров на улице Горно-Алтайской, 14а.

- Ограничение теплоснабжения потребителей произведено в 12.10, - отмечают в администрации.

Тепло отключили у семи многоквартирных домов, в которых проживает около 1260 человек, а также в «холодную» зону попало одно медицинское учреждение.

Сотрудники аварийной бригады Барнаульской теплосетевой компании уже раскопали грунт в месте повреждения. Идет работа подготовки к сварки. По предварительным оценкам полностью ликвидировать течь можно будет к 16 часам.

Управляющие компании следят за температурным режимом в жилых помещениях. Также на месте аварии находятся сотрудники администрации района и городских служб.

ИСТОЧНИК KP.RU