2019-11-22T08:39:28+03:00
Общество

Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Барнауле

На переработку принимаются не все отходы
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В следующую субботу, 30 ноября, в Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора.

- В этот день в Барнауле будет действовать 39 точек по раздельному сбору мусора, куда жители могут принести ненужные вещи и рассортированные отходы, - говорят в пресс-службе Минприроды Алтайского края.

Помимо передвижных, также будут работать стационарные точки приема. Они расположены в Парке спорта Алексея Смертина (с 10.00 до 13.00) и в «Геомаркете» (с 12.00 до 15.00).

На переработку принимаются б/у картриджи для фильтров-кувшинов, пятый вид пластика с обозначением РР, баночки из-под сметаны, пустые металлические баллончики от аэрозолей и гильзы от свечей, стеклянные банки, картонные коробки в сложенном виде, зип-пакетики, пластиковые ведерки из-под майонеза, салатов, рыбы и подобного, пластиковые одноразовые стаканчики PP.

При этом стоит обратить внимание, что старые зубные щетки, шприцы, тюбики от зубной пасты, картонные подложки для яиц, фарфор, одноразовые ножи, вилки и ложки, а также небутылочный ПЭТ (контейнеры от сладостей, конфет, овощей) не принимаются.

Афиша акции (фото: «Мусора.Больше.Нет»)

Афиша акции (фото: «Мусора.Больше.Нет»)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов
Маленькому Демиду нужна помощь, чтобы побороть рак мозга
В Барнауле валит густой черный дым со стороны Китайского рынка
Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве
«Ростелеком» открыл волшебный портал в сказку для алтайских детей
Повреждение на теплосети произошло в Барнауле
В Барнауле отключили светофоры
Приехавший на соревнования в Барнаул полицейский задержал похитителя велосипеда
Больше 3 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
Пенсионерка перевела мошеннику 155 тысяч за лекарства и осталась с носом
Алтайские специалисты выявили трудноискоренимый сорняк
Барнаульских педиатров переманили в другой город квартирой
В Яровом ввели режим ЧС из-за срыва отопительного сезона
Восемь семей из Алейска переехали в новые квартиры из аварийных домов
«Почта России» вынуждала алтайских предпринимателей отправлять письма по завышенной цене