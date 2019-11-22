Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-22T08:39:28+03:00

На переработку принимаются не все отходы

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В следующую субботу, 30 ноября, в Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора.

- В этот день в Барнауле будет действовать 39 точек по раздельному сбору мусора, куда жители могут принести ненужные вещи и рассортированные отходы, - говорят в пресс-службе Минприроды Алтайского края.

Помимо передвижных, также будут работать стационарные точки приема. Они расположены в Парке спорта Алексея Смертина (с 10.00 до 13.00) и в «Геомаркете» (с 12.00 до 15.00).

На переработку принимаются б/у картриджи для фильтров-кувшинов, пятый вид пластика с обозначением РР, баночки из-под сметаны, пустые металлические баллончики от аэрозолей и гильзы от свечей, стеклянные банки, картонные коробки в сложенном виде, зип-пакетики, пластиковые ведерки из-под майонеза, салатов, рыбы и подобного, пластиковые одноразовые стаканчики PP.

При этом стоит обратить внимание, что старые зубные щетки, шприцы, тюбики от зубной пасты, картонные подложки для яиц, фарфор, одноразовые ножи, вилки и ложки, а также небутылочный ПЭТ (контейнеры от сладостей, конфет, овощей) не принимаются.

Афиша акции (фото: «Мусора.Больше.Нет»)

ИСТОЧНИК KP.RU