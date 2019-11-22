2019-11-22T08:21:38+03:00
Происшествия

Приехавший на соревнования в Барнаул полицейский задержал похитителя велосипеда

Преступника на год отправили в колонию
Анна СЕМИНА
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В Барнауле осудили мужчину, который пытался похитить велосипед. Его задержал полицейский, который приехал в Алтайский край на соревнования.

Инцидент произошел в августе в Центральном районе краевой столицы. Прохожий заметил у продуктового супермаркета спортивный велосипед, который не был пристегнут замком и тросом и решил угнать его.

- Несмотря на то, что его видели другие прохожие, он откатил велосипед, сел на него и попытался уехать. Однако в это время рядом с похитителем оказался участковый уполномоченный, проходящий службу в Ненецком национальном округе и прибывший в Барнаул для участия в соревнованиях среди сотрудников полиции, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Услышав крики прохожих, участковый догнал похитителя, задержал его и позже сдал коллегам.

Суд признал вора виновным и назначил ему один год колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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