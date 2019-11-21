Восемь семей из Алейска переехали в новые квартиры из аварийных домов

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-21T16:33:37+03:00

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Жители Алейска из аварийных домов переехали в новые квартиры. Так, в городе ликвидировали аварийный фонд, признанный до 1 января 2017 года.

Как сообщает газета «Маяк труда», помощь государства получили восемь семей. На компенсационные выплаты и выкуп квартир направили почти 8,2 миллиона рублей. Почти вся сумма из краевого бюджета, 10% - городские средства.

В новое жилье переехали жители аварийного дома в микрорайоне сахарного завода.

«Все квартиры данного дома находились в частной собственности. Правоустанавливающие документы собственники предоставили согласно требованиям. Была проведена независимая экспертиза и оценка рыночной стоимости жилья. По ней мы и рассчитывали компенсационные выплаты собственникам. В эту сумму включалась не только стоимость жилья, но и предполагаемые расходы на переезд, поиск нового жилья, стоимость хозпостроек и доли земельного участка. В итоге квадратный метр площади собственников обошелся муниципалитету в среднем примерно в 32 тысячи рублей. На сегодняшний день произведены все выплаты, горожане освободили аварийные квартиры. В следующем году дом пойдет под снос», - рассказала замглавы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ольга Степанова.

Компенсацию получила семья Надежды Рыбаковой. У женщины двое детей

«У нас просторный деревянный дом, есть небольшой огород на приусадебном участке, собственная баня, другие хозпостройки. А еще новая обстановка, бытовая техника, которую мы купили также благодаря компенсационным выплатам от муниципалитета», - рассказала Надежда.

ИСТОЧНИК KP.RU