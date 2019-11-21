«Почта России» вынуждала алтайских предпринимателей отправлять письма по завышенной цене

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-21T15:19:22+03:00

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Несколько организаций, в том числе «Новоалтайскводоканал» и «Управление водопроводов» обратились в Алтайское краевое управление антимонопольной службы с жалобой на «Почту России». В сообщении говорится, что представителям обеих фирм в сентябре-октябре этого года на почте было отказано в отправке корпоративной почты заказными письмами. При этом сотрудники отделений почтовой связи предлагали отправить вместо них заказные письма категорией первого класса, а это означает, что заплатить за них придется большую сумму.

- Учитывая, что граждане и организации имеют равные права на пользование услугами почтовой связи на территории России, почтовые отделения необоснованно предлагали повышенную стоимость услуги и вынуждали организации-отправителей совершать сделки на заведомо невыгодных условиях, лишив возможности выбора услуги", – пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Пока краевое УФАС установило признаки злоупотребления и в адрес «Почты России» направило предупреждение, в котором говорится, что необходимо прекратить необоснованного отказывать в приеме писем и пытаться ради собственной выгоды предлагать иные варианты для пересылки почты.

ИСТОЧНИК KP.RU