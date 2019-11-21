2019-11-21T13:42:15+03:00
Происшествия

У жителя Алтая нашли ружье, из которого он убивал животных

Мужчина сам признался в забое скота
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изъятое ружьеИзъятое ружьеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

На Алтае правоохранители проводили операцию «Арсенал». В селе Ильинка Шебалинского района, в доме у 28-летнего местного жителя, полицейские нашли и изъяли незаконно хранящееся ружье 16 калибра, две банки с порохом и патроны.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, мужчина пояснил, что оружие досталось ему по наследству от близкого родственника и использовалось только для забоя скота.

Сейчас ружье отправлено на экспертизу. Напоминаем, по статье 222 УК РФ за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

При этом все желающие, кто добровольно сдаст хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности, если нет иного состава преступления. За подобную сдачу можно даже получить небольшое вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Почта России» вынуждала алтайских предпринимателей отправлять письма по завышенной цене
10-летний внук вместе с бабушкой погибли на пожаре
Экс-депутат Барнаульской гордумы попался на плагиате в диссертации
Зарплаты алтайских работников начали увеличиваться
Следком по Алтайскому краю вплотную займется теплоснабжением в Яровом
Замглавы администрации Бийска предъявили обвинение в превышении должностных полномочий
Баскетболисты «АлтайБаскета» проведут домашние игры
В парке Центральный открывают каток
Эскизы новогодних плакатов разработали в Барнауле
Электрогазосварщик Алтай-Кокса – призер корпоративного конкурса «Лучший по профессии»
Под Барнаулом сельчанин спас из пожара двух детей и молодого парня
Начался прием заявок на конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Под Барнаулом регоператор не может вывезти мусор из-за скопившегося снега
Хор из Алтайского края в Москве исполнит песни Александры Пахмутовой
Семь человек погибли на пожарах в Алтайском крае
В Алтайском техуниверситете проходит финальный отбор проектов по программе «УМНИК»
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
Платная парковка в барнаульской «Галактике» не впечатлила горожан
В одном из алтайских сел заработал новый газопровод
В Бийске попытались решить споры регоператора и полигона ТКО