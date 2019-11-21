У жителя Алтая нашли ружье, из которого он убивал животных

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-21T13:42:15+03:00

Изменить размер текста: A A

На Алтае правоохранители проводили операцию «Арсенал». В селе Ильинка Шебалинского района, в доме у 28-летнего местного жителя, полицейские нашли и изъяли незаконно хранящееся ружье 16 калибра, две банки с порохом и патроны.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, мужчина пояснил, что оружие досталось ему по наследству от близкого родственника и использовалось только для забоя скота.

Сейчас ружье отправлено на экспертизу. Напоминаем, по статье 222 УК РФ за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

При этом все желающие, кто добровольно сдаст хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности, если нет иного состава преступления. За подобную сдачу можно даже получить небольшое вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU