2019-11-21T13:33:39+03:00
Общество

Экс-депутат Барнаульской гордумы попался на плагиате в диссертации

Его лишили ученой степени
Анна СЕМИНА
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Иван КуцИван КуцФото: Барнаульская городская дума
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Бывший депутат Барнаульской городской Думы V и VI созывов Иван Куц попался на плагиате в диссертации.

Претензии к Ивану Куцу появились у межрегиональной общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины» и ряда частных лиц. Они выступили с требованием лишить его ученой степени кандидата экономических наук.

- В 2011 году бывший депутат «ЕР» получил ученую степень. Он защитил работу под названием «Социальная результативность механизмов управления развитием региональной экономики» по специальности «Экономика и управление народного хозяйства», - пишет «МК на Алтае» со ссылкой на «Банкфакс».

Позже эксперты установили, что в работе много плагиата – 65% заимствований на каждой странице. Приказ о лишении Куца ученой степени подписал первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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