2019-11-21T12:35:36+03:00
Экономика

Зарплаты алтайских работников начали увеличиваться

Однако рост заработков отмечается не во всех сферах деятельности
БОРЗОВ Денис
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По данным Алтайкрайстата средняя зарплата в регионе впервые за три месяца увеличилась. Если сравнивать с августом, жители края стали в среднем получать на 2,4% больше, что составляет 27 708 рублей.

Ранее зарплата снижалась в течение лета из-за стагнации экономике в масштабах всей страны. Впрочем, некоторые эксперты впрочем, выражали мнение, что статистика не отражает реальную картину и в действительности доходы населения гораздо выше, просто находятся в теневом секторе.

Больше всего зарплата в сентябре увеличилась у работников сферы образования. Она выросла на 34,3%. Это связано с прошедшей реформой системы начисления заработной платы педагогам. На 21,1% выросли доходы сотрудников сферы в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Потолстели кошельки и у работников в сфере общепита и гостиничного бизнеса. Примечательно, что она традиционно была самой низкой в регионе по отраслям. На 10,1% стали больше получать работники, выпускающие автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы. В остальных сферах рост не превысил 10%, а во многих отраслях зарплата даже понизилась.

Некоторые жители региона потеряли часть заработка. Упали доходы работников, занятых в деятельности трубопроводного транспорта – они снизились на 42,5%, то есть, практически вдвое. На 15,8% сократились зарплаты сотрудников, занятых на добыче полезных ископаемых – это связано с окончанием сезона. На 12,3% уменьшился доход лиц, занятых в производстве электрического оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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