2019-11-21T10:55:33+03:00
Происшествия

Замглавы администрации Бийска предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

Его заключили под стражу
Анна СЕМИНА
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Следователи предъявили заместителю главы администрации Бийска Дмитрию Маслюку обвинение в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав граждан.

На сегодняшний день следствие по уголовному делу установило, что некоторое время назад администрация города и одно из ООО заключило договор на строительства трех домов по программе переселения из аварийного жилья. Речь идет про многоэтажки на улице Спекова.

- Должностные лица никак не контролировали ход строительства, а после его завершения дома приняли на баланс города с явными нарушениями норм, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Несмотря на то, что жильцы неоднократно обращались в различные инстанции, результатов это не принесло. А между тем, в домах проживали и незащищенные слои населения (пожилые люди, инвалиды, дети). Все шесть лет они существовали в опасных для их жизни и здоровья условиях.

- Данная ситуация вынудила людей обратиться в следственное управление СК по краю. После проведения проверочных мероприятий следователями возбуждено уголовное дело, - поясняют в ведомстве.

В настоящее время Маслюк заключен под стражу. Установлено, что именно он принимал непригодные для проживания дома на баланс города. В рамках расследования будет дана принципиальная оценка действиям и бездействию иных должностных лиц администрации города Бийска, а также других исполнительных органов государственной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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