Баскетболисты «АлтайБаскета» проведут домашние игры

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-21T09:57:49+03:00

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Барнаульская команда «АлтайБаскет» в предстоящие выходные проведет домашние матчи, в которых сыграет с «Иркутом».

Игры состоятся 23 и 24 ноября на большой спортивной арене спорткомплекса «Победа» (улица Антона Петрова, 146Г). По состоянию на сегодняшний день наша команда в турнирной таблице занимает четвертое место из семи возможных. За плечами наших ребят десять проведенных игр, из которых половина завершились победой, а половина – поражением. Таким образом, в активе «баскетовцев» 15 очков.

Баскетболисты «Иркута» расположились на одну строчку ниже (пятое место). У нашего соперника на две игры меньше и 11 очков в запасе.

Матчи чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги-2, группы «А» «АлтайБаскет» - «Иркут» начнутся в 17 часов. Вход для болельщиков свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU