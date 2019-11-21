2019-11-21T09:47:00+03:00
Общество

В парке Центральный открывают каток

В день открытия гостей буду угощать чаем с вареньем
Анна СЕМИНА
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Каток в парке (Фото: парк культуры и отдыха «Центральный»)Каток в парке (Фото: парк культуры и отдыха «Центральный»)
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В самом старом парке Барнаула – «Центральном» – в субботу, 23 ноября, открывают каток.

Это будет технический запуск катка. По информации пресс-центра администрации города, гостей будут угощать горячим чаем с малиновым вареньем (бесплатно).

- Стоимость проката коньков останется прежней – 90 рублей в час. В прокате имеются коньки 26-46 размеров. Со своими коньками каток можно посетить за 80 рублей без ограничения по времени пребывания на катке в течение дня, - сообщают в самом парке.

Причем для удобства гостей доступен как наличный, так и безналичный расчет.

Режим работы катка с 10.00 до 19.00, выходной день – понедельник.

Торжественное открытие зимнего паркого сезона намечено на 1 декабря. Начало в 15.00. Планируется открыть буфет.

Телефон для справок: (3852) 63-45-75.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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