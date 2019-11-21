В парке Центральный открывают каток
В самом старом парке Барнаула – «Центральном» – в субботу, 23 ноября, открывают каток.
Это будет технический запуск катка. По информации пресс-центра администрации города, гостей будут угощать горячим чаем с малиновым вареньем (бесплатно).
- Стоимость проката коньков останется прежней – 90 рублей в час. В прокате имеются коньки 26-46 размеров. Со своими коньками каток можно посетить за 80 рублей без ограничения по времени пребывания на катке в течение дня, - сообщают в самом парке.
Причем для удобства гостей доступен как наличный, так и безналичный расчет.
Режим работы катка с 10.00 до 19.00, выходной день – понедельник.
Торжественное открытие зимнего паркого сезона намечено на 1 декабря. Начало в 15.00. Планируется открыть буфет.
Телефон для справок: (3852) 63-45-75.
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ИСТОЧНИК KP.RU