Новогодние плакаты разработали в Барнауле
Дизайнеры Барнаула подготовили эскизы к новогодним и рождественским праздникам. Предполагается, что ими украсят весь город – это позволит создать праздничную атмосферу.
- Планируется выполнить световое оформление (иллюминацию) зданий, сооружение снежных, ледовых композиций, использовать живописные панно, надувные, ледяные и световые скульптуры, светодиодные сетки, прожекторы, искусственные ели и другое, - также добавляют в пресс-службе администрации города.
Конечно же, особое внимание будет уделено местам массового скопления людей, там, где проходят народные гуляния – это площадь Сахарова, Октября, Ветеранов, Победы, Баварина и Мира.
Также особо украсят въездные группы – железнодорожный вокзал, аэропорт и т.д.
В качестве иллюстраций для баннеров дизайнеры выбрали репродукции с работ барнаульских школьников. Так что на плакатах можно будет узнать и родной город – лыжня здоровья, храмы, площади и многое другое – это то, что рисовали дети.
ИСТОЧНИК KP.RU