2019-11-21T09:40:19+03:00
Общество

Новогодние плакаты разработали в Барнауле

За основу взяли детские рисунки
Анна СЕМИНА
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Плакат к Новому годуПлакат к Новому годуФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Дизайнеры Барнаула подготовили эскизы к новогодним и рождественским праздникам. Предполагается, что ими украсят весь город – это позволит создать праздничную атмосферу.

- Планируется выполнить световое оформление (иллюминацию) зданий, сооружение снежных, ледовых композиций, использовать живописные панно, надувные, ледяные и световые скульптуры, светодиодные сетки, прожекторы, искусственные ели и другое, - также добавляют в пресс-службе администрации города.

Конечно же, особое внимание будет уделено местам массового скопления людей, там, где проходят народные гуляния – это площадь Сахарова, Октября, Ветеранов, Победы, Баварина и Мира.

Также особо украсят въездные группы – железнодорожный вокзал, аэропорт и т.д.

В качестве иллюстраций для баннеров дизайнеры выбрали репродукции с работ барнаульских школьников. Так что на плакатах можно будет узнать и родной город – лыжня здоровья, храмы, площади и многое другое – это то, что рисовали дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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