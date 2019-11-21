Платная парковка в барнаульской «Галактике» не впечатлила горожан

СЕГОДНЯ 06:00 2019-11-21T07:25:22+03:00

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В Барнауле в среду, 20 ноября, в ТРЦ Galaxy запустили в тестовом режиме платную парковку. Пока принцип работы не определен и учет по времени не запущен. Однако уже в первый же день платная парковка привела к нескольким инцидентам и не впечатлила жителей краевой столицы.

Как сообщают очевидцы в паблике «Barnaul 22», из всех выездов с парковки работал только один. Это создало серьезную пробку на внутренней теплой стоянке в торговом центре.

По словам жителей Барнаула, платная парковка должна удовлетворять потребностям водителей, но получилось наоборот. То автоматические двери на въездах внутрь здания заклинивало по причине низких температур, то автомобилисты умудрялись попасть в аварию. Например, зафиксирован один случай, когда иномарку зажало воротами в ТРЦ.

Барнаульцы не обрадовались новому режиму работы и сравнили картину попавшего в аварию автомобиля с популярным в интернете мемом «Апути!Не путю!», также припомнили ситуацию в час пик, когда людей зажимает дверьми маршруток и вагонов метро.

ИСТОЧНИК KP.RU