В одном из алтайских сел заработал новый газопровод

СЕГОДНЯ 05:27 2019-11-21T05:27:22+03:00

До конца года планируется газифицировать еще и Полковниково

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В Бобровке Первомайского района начал работать новый газопровод. Строительство велось с прошлого года, на весь проект выделили 13 млн рублей.

«Хочу отметить, что это не первый газовый объект в селе. Так, в 2007 году здесь проложили 43 километра сетей, возможность подключиться к газу появилась почти у 1100 потребителей. Теперь к ним добавились еще более 70 человек», - рассказал начальник отдела по газификации Минстроя и ЖКХ региона Игорь Хроменков.

Проект удалось реализовать и с учетом средств местных жителей. Такая практика регулярно используется, например, в соседнем Тальменском районе и, по словам представителей местной администрации, является успешной.

«Процент газификации Первомайского района сегодня 30% - выше, чем в среднем по краю. Строительство подобных объектов у нас продолжается. До конца года планируем завершить мероприятия в Санниково и Баюновских Ключах, где в общей сложности прокладывают почти 20 километров сетей», - уточнили в районной администрации.

Теперь газопроводом заведует компания «Газпром газораспределение Барнаул». Организация оформляет документы и проводит инструктаж абонентов. Кроме того, ежегодно будут проводить проверки установленного в домах оборудования, отмечают в Минстрое Алтайского края.

До конца года в крае также планируют запустить газопровод в селе Полковниково Косихинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU