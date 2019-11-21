В Бийске попытались решить спорты регоператора и полигона ТКО

СЕГОДНЯ 04:49 2019-11-21T04:50:10+03:00

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В Бийске общественники, чиновники и представители полигона ТКО и регоператора попытались решить проблему, из-за которой в городе вводился режим ЧС. Споры двух предприятий: ООО «Спецобслуживание Плюс» и оператора полигона ТКО ранее дошли до точки кипения, сказалось затянувшееся почти на год судебное разбирательство.

О проблеме вывоза мусора в городе узнал даже премьер-министр Дмитрий Медведев во время своего визита на Алтай. Так, после введения в Бийске режима ЧС о наукограде заговорили по всей стране.

Как сообщает "Бийский рабочий", на круглом столе в общественники хотели разобраться в причинах происходящего, а также найти выход из сложившейся ситуации. Две организации, занимающиеся вывозом и хранением мусора так и не могут договориться о корректной оплате за свои услуги. Примирять их пришлось главе Бийска и другим чиновникам.

– На сегодня мы массово фиксируем несвоевременный вывоз мусора. Из контейнеров все валится, но по законодательству муниципалитет не может подавать в Минстрой претензии. Это должны сделать жители. А они не знают свои полномочия. Мы доводим информацию, где брать бланки, как их заполнять. Дальше дело за ними: оформить акт и направить. Это их гражданская позиция. Моя позиция – организовать систему так, чтобы около школ и детских садов не скапливались свалки. Съездите и посмотрите, у нас крысы бегают, - рассказал мэр Бийска Александр Студеникин.

В итоге запланировали решить две проблемы - установить взаимодействие полигона и регоператора путем весового контроля. Также чиновники решили «доводить до ума» взаимодействие с УК и ТСЖ. Помимо прочего, в городе хотят установить больше мусорных контейнерных площадок, но уже в следующем году. На это из городского бюджета выделят дополнительные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU