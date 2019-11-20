Памятник строителям появится в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-20T14:39:47+03:00

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Ветераны строительной отрасли предложили установить в Барнауле памятник строителям. 18 ноября состоялось первое заседание рабочей группы, в которую вошли представители администрации города, Союза строителей Алтайского края, ветераны, архитекторы.

- Собравшиеся предлагали два места для установки памятного знака - проспект Строителей (пешеходная зона в районе гостиницы "Барнаул" либо "стрелка" в месте раздвоения проспекта, либо в районе железнодорожного моста), а также возле главного корпуса Архитектурно-строительного колледжа на проспекте Ленина, - сообщили в Союзе строителей края.

В итоге решили обсудить этот вопрос с горожанами и после сделать выбор.

На разработку эскиза планируется провести конкурс, в котором смогут участвовать как профессионалы, так и начинающие архитекторы и дизайнеры, студенты.

ИСТОЧНИК KP.RU