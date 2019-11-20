2019-11-20T12:04:35+03:00
Общество

Первый каток на днях откроется в Барнауле

Цена за вход от 70 рублей
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В барнаульском парке «Экстрим» на днях заработает каток. Также рядом с ним откроется первый в городе зимний аттракцион «Тюбинг Райд» (карусель с ватрушками). Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Парк активного отдыха «Экстрим» находится по адресу проспект Ленина, 152д. Предварительно открытие ледового катка в этом парке планируется 23 ноября (будут ориентироваться на погодные условия). В будние дни он будет работать с 11 часов до 21-00, а в выходные и праздники покататься можно будет с 10 до 21-00. Со своими коньками вход будет стоить – 70 рублей день, прокат – 120 рублей час. На катке также располагается теплая раздевалка и кафе.

А рядом с катком установят первый в краевой столице зимний аттракцион «Тюбинг Райд» (карусель с ватрушками). Прокатиться на нем смогут как взрослые, так и дети. Цена билета – 150 рублей, многодетным семьям и пенсионерам предоставляют 30% скидку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арестован замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк
Памятник строителям появится в Барнауле
В Бийске в пожаре погибла пенсионерка
Бийчанин завоевал бронзу в финале Кубка мира по пулевой стрельбе
В Барнауле жильцы выплатят энергетикам больше 130 тысяч рублей
Разлива фекалий не допустят в барнаульском селе Лебяжье
Алтай-Кокс победил в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года»
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни уязвимостей в компонентах систем управления технологическими процессами
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
Какие ЧП возможны из-за морозов в Алтайском крае
Игорь Салдан покинул пост ректора Алтайского медуниверситета
Подземную парковку в ТРЦ «Галактика» сделали платной
Алтайские «Огоньки» дадут концерты в Германии
Изучаем гигиенические требования к качеству питьевой воды
Современный 3D-кинозал откроют в селе Ключи
«Ростелеком» подключит бесплатный Wi-Fi в 101 селе Алтайского края
В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
Прокуратура заинтересовалась уборкой снега в Барнауле