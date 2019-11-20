Первый каток на днях откроется в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-20T12:04:35+03:00

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В барнаульском парке «Экстрим» на днях заработает каток. Также рядом с ним откроется первый в городе зимний аттракцион «Тюбинг Райд» (карусель с ватрушками). Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Парк активного отдыха «Экстрим» находится по адресу проспект Ленина, 152д. Предварительно открытие ледового катка в этом парке планируется 23 ноября (будут ориентироваться на погодные условия). В будние дни он будет работать с 11 часов до 21-00, а в выходные и праздники покататься можно будет с 10 до 21-00. Со своими коньками вход будет стоить – 70 рублей день, прокат – 120 рублей час. На катке также располагается теплая раздевалка и кафе.

А рядом с катком установят первый в краевой столице зимний аттракцион «Тюбинг Райд» (карусель с ватрушками). Прокатиться на нем смогут как взрослые, так и дети. Цена билета – 150 рублей, многодетным семьям и пенсионерам предоставляют 30% скидку.

ИСТОЧНИК KP.RU