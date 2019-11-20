2019-11-20T11:14:56+03:00
Общество

В Барнауле жильцы выплатят энергетикам больше 130 тысяч рублей

Они самовольно отключили электричество
Юлия ЕВГРАФОВА
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Товарищество собственников жилья по решению суда должно будет выплатить энергетикам больше 133 тысяч рублей. Ранее они самовольно отключили электричество, из-за чего электроэнергия перестала поступать в обувной киоск на улице Попова.

В это помещение электричество поступало через сети многоквартирного дома. Затем у жителей возник конфликт с бизнесменом (они хотели в разы увеличить ее размер). Предприниматель не смог выплачивать неподъемные для него деньги, свет отключили.

Мужчине пришлось обратиться в Барнаульскую горэлектросеть, где с помощью бензогенератора ему вернули электричество в киоск. Потом энергетики написали письма во все надзорные органы. Через 2,5 месяца ТСЖ пришлось возобновить подачу электроэнергии в обесточенный киоск. Теперь бизнесмен должен возместить энергетикам затраты на работу бензинового генератора, а также его обслуживание.

- Это не единственный случай, когда ТСЖ, УК и сами жители многоквартирных домов ошибочно считают, что могут отключить подачу электроэнергии на объекты, ранее подключенные к электрическим сетям с их согласия, и использовать этот рычаг для предпринимателей, которые не хотят платить непомерные поборы за присоединение. Но эта позиция является неправомерной, - рассказали в пресс-службе Барнаульской горэлектросети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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