2019-11-20T08:53:02+03:00
Общество

Подземную парковку в ТРЦ «Галактика» сделали платной

Объехать пробку не заплатив теперь не получится
Юлия ЕВГРАФОВА
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На подземной парковке ТРЦ «Галактика» на машины разложили предупреждения о новых правилах. Теперь оставлять авто бесплатно не получится, сообщают очевидцы в группе «Барнаул 22».

Эта подземная парковка теперь будет работать круглосуточно. Водители также смогут оставлять свои авто на длительный срок. Для этого им необходимо будет купить абонемент на месяц или год.

Отмечается, что на парковке установили табло, на котором указано количество свободных мест. На первые три часа оставить машину можно бесплатно, за каждый последующий час придется заплатить. Дневной тариф - 50 рублей час, ночной – 100 рублей час. Оплата принимается как через терминал, так и наличкой.

Объехать пробку через подземную парковку ТРЦ «Галактика» теперь также не получится. При пользовании парковкой меньше 15 минут будут взымать плату. Новая система в тестовом режиме заработала с 20 ноября, пока без оплаты и учета времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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