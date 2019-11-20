Алтайские «Огоньки» дадут концерты в Германии

СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-20T07:27:40+03:00

На гастролях они будут с 22 по 26 ноября

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Алтайский ансамбль русского танца «Огоньки» с 22 по 26 ноября даст шесть концертов Германии. Они состоятся в рамках программы международного культурного проекта «Русские сезоны». Финансовую поддержку для участия коллектива в этом фестивале оказало правительство Алтайского края, сообщается на официальном сайте региона.

Артисты подготовили концертную программу на 1,5 часа. Ее танцоры покажут в Касселе, Лейпциге, Берлине и Дрездене. Так коллектив представит 18 номеров, в которых танцуют 12 пар артистов. Зрители увидит номера «Танец с бубнами», «Колокольчики серебряные», «Русский пляс», «Сибирская», «Фортеля», «Сударушка» и многие другие.

Отмечается, что «Огоньки» в том числе подготовили восемь номеров малых форм, которые можно показать в небольших помещениях. Поскольку культурный проект «Русские сезоны» предусматривает встречи с разными категориями зрителей.

А уже 29 ноября алтайские артисты вернутся в Барнаул и продолжат репетиции балетного спектакля «Снегурочка». Он станет новогодним подарком для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU