Алтайские «Огоньки» дадут концерты в Германии
Алтайский ансамбль русского танца «Огоньки» с 22 по 26 ноября даст шесть концертов Германии. Они состоятся в рамках программы международного культурного проекта «Русские сезоны». Финансовую поддержку для участия коллектива в этом фестивале оказало правительство Алтайского края, сообщается на официальном сайте региона.
Артисты подготовили концертную программу на 1,5 часа. Ее танцоры покажут в Касселе, Лейпциге, Берлине и Дрездене. Так коллектив представит 18 номеров, в которых танцуют 12 пар артистов. Зрители увидит номера «Танец с бубнами», «Колокольчики серебряные», «Русский пляс», «Сибирская», «Фортеля», «Сударушка» и многие другие.
Отмечается, что «Огоньки» в том числе подготовили восемь номеров малых форм, которые можно показать в небольших помещениях. Поскольку культурный проект «Русские сезоны» предусматривает встречи с разными категориями зрителей.
А уже 29 ноября алтайские артисты вернутся в Барнаул и продолжат репетиции балетного спектакля «Снегурочка». Он станет новогодним подарком для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU