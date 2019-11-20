2019-11-20T07:27:40+03:00
Общество

Алтайские «Огоньки» дадут концерты в Германии

На гастролях они будут с 22 по 26 ноября
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алтайский ансамбль русского танца «Огоньки» с 22 по 26 ноября даст шесть концертов Германии. Они состоятся в рамках программы международного культурного проекта «Русские сезоны». Финансовую поддержку для участия коллектива в этом фестивале оказало правительство Алтайского края, сообщается на официальном сайте региона.

Артисты подготовили концертную программу на 1,5 часа. Ее танцоры покажут в Касселе, Лейпциге, Берлине и Дрездене. Так коллектив представит 18 номеров, в которых танцуют 12 пар артистов. Зрители увидит номера «Танец с бубнами», «Колокольчики серебряные», «Русский пляс», «Сибирская», «Фортеля», «Сударушка» и многие другие.

Отмечается, что «Огоньки» в том числе подготовили восемь номеров малых форм, которые можно показать в небольших помещениях. Поскольку культурный проект «Русские сезоны» предусматривает встречи с разными категориями зрителей.

А уже 29 ноября алтайские артисты вернутся в Барнаул и продолжат репетиции балетного спектакля «Снегурочка». Он станет новогодним подарком для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арестован замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк
Памятник строителям появится в Барнауле
В Бийске в пожаре погибла пенсионерка
Бийчанин завоевал бронзу в финале Кубка мира по пулевой стрельбе
Первый каток на днях откроется в Барнауле
В Барнауле жильцы выплатят энергетикам больше 130 тысяч рублей
Разлива фекалий не допустят в барнаульском селе Лебяжье
Алтай-Кокс победил в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года»
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни уязвимостей в компонентах систем управления технологическими процессами
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
Какие ЧП возможны из-за морозов в Алтайском крае
Игорь Салдан покинул пост ректора Алтайского медуниверситета
Подземную парковку в ТРЦ «Галактика» сделали платной
Изучаем гигиенические требования к качеству питьевой воды
Современный 3D-кинозал откроют в селе Ключи
«Ростелеком» подключит бесплатный Wi-Fi в 101 селе Алтайского края
В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
Прокуратура заинтересовалась уборкой снега в Барнауле