Современный 3D-кинозал откроют в селе Ключи

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-20T07:19:10+03:00

Это второй кинозал, открытый в 2019 году

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В алтайском селе Ключи Ключевского района в пятницу, 22 ноября, состоится торжественное открытие 3D-кинозала.

Он появился в селе благодаря реализации национального проекта «Культура. На приобретение оборудования из федерального бюджета выделили почти пять миллионов рублей.

- Заявка Ключевского района была поддержана Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Новый кинозал будет работать на базе районного Дома культуры, который в 2012 году был открыт после капитального ремонта, - сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Напомним, на ремонт ДК из краевого бюджета было выделено около 30 миллионов рублей. На эти деньги заменили кровлю, обновили фасад, заменили окна, двери, пол, провели косметический ремонт кабинетов, заменили кресла в зрительном зале.

В этом году в дом культуры отремонтировали кинопроекторную, провели интернет. На это ушло более 250 тысяч рублей из муниципального бюджета.

- Новый кинозал будет работать с четверга по воскресенье с 10 до 22.30. Жители района с интересом следят за новостями и с нетерпением ждут этого события, - отмечают в комитете по культуре и молодежной политики администрации Ключевского района.

Кстати, это уже второй 3D-кинозала открытый в Алтайском крае в этом году по нацпроекту. Ранее торжество состояло в селе Смоленское.

ИСТОЧНИК KP.RU