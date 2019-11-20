2019-11-20T08:00:02+03:00
Общество

«Ростелеком» подключит бесплатный Wi-Fi в 101 селе Алтайского края

Установку завершат до конца декабря
Юлия ЕВГРАФОВА
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Из архива РостелекомИз архива Ростелеком
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«Ростелеком» в Алтайском крае завершает плановые работы 2019 года по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства». До конца декабря компания установит бесплатный уличный Wi-Fi в 101 малом селе. С этой целью оператор построит 1183 км оптических линий связи — рекордное количество за время исполнения проекта.

Компания ведет работы в 30 районах края. Устойчивый Wi-Fi-сигнал со скоростью не менее 10 Мбит/с и радиусом действия до 100 метров уже получили алтайские села южной части региона, включая бийскую зону, на северо-западе и северо-востоке края. На 1 ноября 2019 года услуга действует в 83 селах, до конца декабря компания организует еще 18 точек доступа.

Рекордсменом по подключению услуги станет Кулундинский район, в котором Wi-Fi появится сразу в семи малых селах. В Смоленском, Тальменском, Тюменцевском и Шипуновском районах сигнал получили по шесть населенных пунктов. По четыре-пять малых сел включены в Алейском, Каменском, Зональном, Красногорском, Баевском и Угловском районах.

До села Зеленая Поляна Ключевского района «Ростелеком» построил 63 км линий связи. Это самый большой объем работ по проекту в текущем году. По 30 км оптоволокна компания проложила до поселка Коминтерн Волчихинского района и села Карагуж Красногорского района, на километр меньше — до сел Валовый Кордон Угловского района и Кругло-Семенцы Егорьевского района.

Директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк: «После завершения строительства в декабре количество малых сел с действующим Wi-Fi вырастет до 220. Мы выполнили 85 процентов общего объема работ. В следующем году подключим к услуге оставшиеся 37 населенных пунктов и завершим госпроект. Две тысячи километров новых волоконно-оптических линий связи позволят нам дотянуться до других сел, предоставить интернет в сотни социальных объектов и домохозяйств Алтайского края».

ИСТОЧНИК KP.RU

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