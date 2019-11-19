Председатель «Партии Роста» в Алтайском крае сложил полномочия

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-19T14:16:59+03:00

Об этом он сообщил на своей странице

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Действующий председатель «Партии Роста» в Алтайском крае Андрей Крылов покидает свой пост.

Правда, до конца не совсем понятно, что было раньше: официальное решение федерального центра либо заявление самого Крылова. Об этом сегодня пишет «Политсибру», со ссылкой на пост самого экс-кандидата в губернаторы региона.

- Я Андрей Крылов, экс-председатель регионального отделения в Алтайском крае «Партии Роста» выхожу из партии и сегодня я написал об этом соответствующее заявление. Решение о моем снятии «по просьбе представителей власти» изумляет. Факт подачи решения, о котором узнал я и мои коллеги однопартийцы через анонимный телеграмм-канал некого журналиста, весьма близкого к руководящим структурам края просто омерзителен, - написал Крылов.

В самом отделении партии комментировать новость о досрочном прекращении полномочий ее председателя отказались, заявив, что они не в курсе дел.

Причем на официальном сайте партии документа о принятии решения по его отставке нет. Между тем, в комментариях к новости на сайте «Политсибру» уже появилась запись якобы от имени председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Романенко: «Ждем Крылова в Единой России!)».

ИСТОЧНИК KP.RU