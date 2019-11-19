«Террористы» захватили администрацию Мамонтовского района

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-19T08:54:26+03:00

Местных жителей просят не сеять панику и не распространять ложную информацию

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Во вторник, 19 ноября, «террористы» захватили здание администрации Мамонтовского района Алтайского края. Сегодня там проходят учения.

Их проводят для проверки готовности сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе. Согласно составленной легенде, преступная группа захватила здание администрации района в селе Мамонтова на улице Советской, 148.

- Активная фаза мероприятий намечена с 8 утра до 18 часов, - сообщают в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Периодически будут поступать новые вводные, которые необходимо будет отработать, а также провести мероприятия, предусмотренные «желтым» уровнем террористической опасности. Не исключено, что силовики потребуют пройти на досмотр или запретят проезд, в том числе по территории, прилегающей к объекту захвата.

В учениях принимают участие сотрудники УФСБ, ПУ ФСБ России по Алтайскому краю, полиция, МЧС, следственное управление, УФНС ВНГ России по Алтайскому краю, УФСИН, а также представители правительства региона и администрации Мамонтовского района.

- Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к проведению учения, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности оказывать содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU