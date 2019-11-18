В Барнауле из-за непогоды почти в два раза выросли цены на такси

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-18T14:35:05+03:00

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В Барнауле из-за неблагоприятной погоды и многокилометровых пробок взлетели цены на такси. Стоимость увеличилась в два раза.

Как пишет ИА «Амител», простая поездка, длиной в один километр, может стоить до 300 рублей. Кроме того, резко снизилось количество свободных машин.

Крупнейшие службы такси отметили, что на стоимость влияет не только погода, но и количество таксистов. Перед праздниками или при неблагоприятной погоде дороги более загружены. Из-за этого поездки отнимают у таксисов больше времени, чем обычно. Водители неохотно выходят на линию в таких условиях, и, чтобы их простимулировать, компания временно увеличивает цены.

Кстати, в начале этого года алтайский депутат Юрий Астанчик попросил региональный минтранс составить механизм, чтобы в городе не повышали цены на такси в неблагоприятную погоду. Однако таких полномочий у министерства нет. Этими вопросами занимается антимонопольная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU