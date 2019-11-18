Барнаульцы представили шесть вариантов благоустройства «Изумрудного»

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-18T11:13:18+03:00

На мероприятии было около 80 человек

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Стратегическая сессия по обсуждению благоустройства барнаульского парка «Изумрудный» прошла 16 ноября. Участники этого мероприятия представили шесть вариантов развития этой территории.

Встречу открыл руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев. На обсуждение также пришли общественники, архитекторы, дизайнеры, биологи, краеведы, историки, журналисты. Всего присутствовало порядка 80 человек.

Главной целью собравшихся была разработка технического задания по развитию «Изумрудного». В итоге присутствующие на мероприятии были поделены на шесть групп, каждая из которых представила свою концепцию. Варианты огласили следующие: парк индустриальных впечатлений, образовательный парк, спортивный парк, экопарк, парк культуры, историко-мемориальный парк.

Все озвученные идеи лягут в основу концепции этой территории. Зимой в «Изумрудном» можно будет покататься на лыжах или просто погулять. Весной там начнут высаживать деревья, пишет «Амител».

К слову, на сайте администрации Барнаула уже проходит голосование за территории, которые могут получить госфинансирование на благоустройство. Если барнаульцы выберут «Изумрудный», на его преобразование выделят порядка 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU