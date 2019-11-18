Массовая драка произошла в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-18T07:17:27+03:00

В ней участвовало около десяти человек

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В ночь на понедельник, 18 ноября, в Барнауле произошла массовая драка.

Как рассказали в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» очевидцы, драка произошла в районе Докучаево, на участке между домами № 299 и 299а по улице Юрина. Точное число участников потасовки сложно назвать, но не более десятка. Кого-то парни валили на землю и запинывали, кого-то, кто пытался убежать, также догоняли и толкали, а затем добивали.

Судя по видео, драка продлилась несколько минут, а после все, даже избитые поднялись, две противоборствующие стороны покричали друг на друга, и ушли в одном направлении.

Мнения участников сообщества по поводу происходящего разделились. Кто-то негодует почему автор ролика не спугнул агрессивную компанию, другие все же придерживаются версии, что лучше по-тихому сообщить в полицию, но не кричать.

- У меня однажды бабушка крикнула, и эти парни ей выломали дверь в квартиру и угрозами вымогали деньги, иначе убить обещали, - признается одна из подписчиц сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU