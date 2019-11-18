2019-11-18T06:54:03+03:00
Общество

Барнаул захлебнулся в 10-балльных пробках

По традиции остановилось движение на Павловском тракте, Малахова и Ленина
Анна СЕМИНА
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Ранним утром в понедельник, 18 ноября, Барнаул вновь парализовало. Все центральные транспортные артерии буквально замерли.

В частности на Павловском тракте пробка стала собираться еще около семи часов утра. В итоге она растянулась от Попова до поворота на проспект Строителей. Замерла в обоих направлениях и улица Попова в районе пересечения с Власихинской. Огромный затор образовался и на нескольких участках улицы Малахова. Помимо этого традиционные пробки образовались на Советской Армии (перед выездом на проспект Строителей), на проспекте Ленина в сторону центра от Нового рынка до Северо-Западной и на Матросова перед поворотом на проспект Ленина.

В пиковый момент Яндекс.Пробки оценивали дорожную обстановку на десять баллов. Отчасти загруженность дорог вызвана прошедшим ночным снегопадом, который не прекращается и по сей момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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