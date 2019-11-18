2019-11-18T04:38:36+03:00
Общество

В поселок Молодежный под Бийском прилетели лебеди

Пока их там немного
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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На реке в поселке Бийского района Молодежный обосновались лебеди. Сплошной лед на водоеме пока не встал, и птицам приходится жить среди проплывающих льдин.

Как сообщает портал «Бийский округ», чтобы прокормить себя, лебедям приходится выходить на берег. Пока их немного.

Самый крупный заказник «Лебединый» находится в Советском районе. Но если кто-то изъявит желание полюбоваться птицам в поселке Молодежный, то до места назначения можно доехать на автобусе №27. Он идет с вокзала.

Напомним, с 30 ноября по 1 декабря на Алтае пройдет зимний туристический праздник «Алтайская зимовка». Основные мероприятия состоятся на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь», а 1 декабря празднование перенесут на озеро Светлое в Лебедином заказнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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