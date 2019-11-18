2019-11-18T04:13:03+03:00
Наука

Бийский ученый вошел в число членов-корреспондентов Российской академии наук

Сейчас он работает директором Института проблем химико-энергетических технологий
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Москве прошло тайное голосование за имена членов Российской академии наук. Ими стали 30 ученых Сибирского макрорегиона.

Как сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», на общем собрании академии было решено включить в число членов-корреспондентов доктора химических наук Сергея Сысолятина из Бийска.

- Он крупный специалист в области органической химии соединений азота, обогативший науку теоретическими положениями в области построения новых энергонасыщенных полициклических нитраминов, технологиями их получения. Осуществляет разработку и освоение ряда промышленных технологий специальной продукции и субстанций лекарственных веществ, - добавили в издании.

Более десяти лет ученый работает на посту директора бийского Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук - ИПХЭТ СО РАН. На его счету более 70 научных публикаций и 20 патентов и авторских свидетельств на изобретения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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