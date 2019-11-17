2019-11-17T08:02:37+03:00
Общество

Авиарейс до Новосибирска вернут барнаульцам

Стоимость билетов пока неизвестна
Юлия ЕВГРАФОВА
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АвиарейсыАвиарейсыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Был опубликован список субсидируемых рейсов на будущий год. Он состоит из 262 маршрутов, в том числе и из Барнаула. Отмечается, что будет возвращен авиарейс до Новосибирска, сообщает «МК на Алтае».

Все рейсы из списка будут выполняться круглый год. Стоимость билетов пока не сообщается. Рейс «Барнаул-Новосибирск» частично профинансируют из бюджетов Новосибирской области и Алтайского края. Так появятся рейсы:

- «Барнаул - Томск», авиакомпания «СиЛА», 17 мест. Будет осуществляться три раза в неделю, по 25 % платят Алтайский край и Томская область.

- «Барнаул - Красноярск», авиакомпания «КрасАвиа», 19 мест, два раза в неделю, 61 % стоимости напополам финансируют Красноярский и Алтайский край.

- «Барнаул - Казань», авиакомпания «ЮВТ АЭРО», 50 мест. Будет осуществляться два раза в неделю, 61 % стоимости напополам финансируют Алтайский край и Республика Татарстан.

- «Барнаул - Новосибирск», авиакомпания «Сибирь» (S7), от 78 до 164 мест в самолете, пять раз в неделю, по 30 % софинансирование Алтайского края и Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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