В Барнауле дедушка в очередной раз построил горку для детей

СЕГОДНЯ 05:25 2019-11-17T05:25:56+03:00

Мужчина сооружает этот аттракцион уже третий год подряд

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Возле одной из многоэтажек Барнаула пожилой мужчина в очередной раз начал строить горку. Эту конструкцию от сооружает для детишек по личной инициативе, сообщают очевидцы в городском паблике «Барнаул 22».

Жительница многоэтажки, возле которой и возводят снежную горку, из окна сняла на видео дедушку за работой. Девушка уточнила, что уже третий год подряд пожилой мужчина по личной инициативе возводит для ребят этот аттракцион. Она также добавила, что на протяжении всей зимы мужчина ухаживает за ней. Если трескается лед – подливает горку, после метели подметает её.

- Когда ребятишки катаются, он просто выходит и улыбается, смотрит, как дети резвятся на горке. Золотой человек, – добавила наблюдатель.

В комментариях под этим постом в социальных сетях горожане также оставляют свои добрые пожелания. Они благодарят дедушку за труд и желают ему крепкого здоровья.

- Молодец! Золотой человек. Строит для ваших детей, - подметил барнаулец Олег.

ИСТОЧНИК KP.RU